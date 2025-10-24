Detectan nuevos terremotos en Canarias

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó ayer, a través de su sitio web, de la detección de dos nuevos terremotos en Canarias, esta vez en la zona del Mar de Las Calmas (El Hierro).
El primero tuvo lugar a las nueve y media de la mañana dentro de esta reserva marina, que en breve será el primer Parque Nacional Marino de Canarias, y tuvo una magnitud de 2,1.
En cuanto al segundo, acaeció unos 100 minutos después, pero más al oeste, cerca de la linde de Las Calmas, y su magnitud fue de 2,3.
En ambos casos, la profundidad del epicentro resultó notable, con 21 y 30 kilómetros.
En 2011, tuvo lugar la erupción de un volcán submarino en esta zona, lo que deparó una larga crisis económica en el sur de la Isla.
Mar de Las Calmas
El Mar de las Calmas, al sur de El Hierro, es uno de los enclaves marinos mejor conservados de España, donde la riqueza biológica y los procesos ecológicos naturales permanecen casi intactos.
En su entorno se encuentra el volcán submarino Tagoro, cuya erupción permitió estudiar por primera vez la evolución completa de un volcán bajo el mar, revelando especies nuevas como la bacteria Thiolava veneris.
Este espacio, con más de 24.800 hectáreas de superficie marina, forma parte de la propuesta para crear el Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas, que implicaría a los municipios de Valverde, Frontera y El Pinar.