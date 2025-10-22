Detienen al hombre que mató a Millu, la gata de un vecindario en Canarias

La Guardia Civil, a través del equipo del SEPRONA de Vecindario, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra los animales. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto de 2025 en un residencial del municipio de Mogán (Las Palmas) y tuvieron como víctima a una gata callejera de unos siete u ocho años, conocida por los vecinos como Millu.
Millu formaba parte de una colonia felina asentada en el lugar desde hacía varios años. Era una gata tranquila, acostumbrada a convivir con las personas y confiada ante su presencia, lo que lamentablemente propició el fatal encuentro con su agresor. La denuncia presentada por un ciudadano puso en marcha una investigación exhaustiva por parte del SEPRONA, que permitió esclarecer lo ocurrido gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia del complejo.
En las grabaciones se observa cómo el detenido se aproxima a la gata con un manojo de llaves en la mano. Antes de atacarla, gira la cabeza, probablemente para asegurarse de no ser visto, y a continuación golpea al animal con las llaves, causándole una hemorragia que acabó con su vida. Las imágenes, además, reflejan con crudeza el sufrimiento extremo que el animal padeció durante casi un minuto antes de morir, mientras su agresor se limitó a observarla sin prestar ningún tipo de auxilio.
La Unidad del SEPRONA de Vecindario ha desarrollado una labor meticulosa y determinante, recopilando y analizando las pruebas que han permitido demostrar la intencionalidad del acto violento.
Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de fomentar el respeto y la empatía hacia los animales, seres que la legislación española, tras la reforma de la Ley 17/2021, reconoce desde enero de 2022 como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y bienestar.
La crueldad gratuita, como la mostrada en este caso, debe ser rechazada por toda la sociedad y sancionada conforme al marco legal vigente. El atestado instruido por la Guardia Civil subraya que proteger a los animales es una cuestión ética y de civismo, responsabilidad compartida por todos los ciudadanos.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, acompañadas de las pruebas necesarias para la persecución penal del delito.