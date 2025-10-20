La DGT dará hasta 2.000 euros para obtener el carné de guagua o camión

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un nuevo programa de Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE) con el que los conductores podrán conseguir dos puntos adicionales en su carné.
La medida ya está activa en todo el territorio nacional —incluida Canarias— y busca mejorar la seguridad vial y fomentar hábitos responsables al volante.
Los cursos están dirigidos a titulares de los permisos B, AM, A1, A2 o A, que deseen reforzar su técnica de conducción y reducir el riesgo de accidentes. Una vez superada la formación, los participantes recibirán dos puntos extra, siempre que no hayan alcanzado el máximo de quince.
“El objetivo es reconocer la buena conducta y ofrecer herramientas para reaccionar ante imprevistos, ahorrar combustible y evitar siniestros”, explica la DGT en su nota oficial.
Para inscribirse es necesario:
- Tener el permiso de conducir en vigor.
- Disponer de saldo positivo de puntos.
- Realizar el curso en un centro homologado por la DGT.
Solo se puede completar un curso por tipo de permiso cada dos años, y la lista de centros disponibles puede consultarse en la sede electrónica de la DGT.
Próximas ayudas de hasta 2.000 euros
Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la puesta en marcha del Plan Reconduce, un programa estatal que prevé ofrecer subvenciones de hasta 2.000 euros a quienes deseen obtener los permisos profesionales C o D (camión o guagua).
Aunque el decreto todavía no ha sido publicado oficialmente, el Ministerio ha confirmado que la medida se aplicará en todo el país y, por ende, Canarias también se beneficie a través de las autoescuelas y servicios de empleo autonómicos.
En el Archipiélago, donde el transporte terrestre y la movilidad interurbana son sectores esenciales, estas iniciativas suponen una doble oportunidad: mejorar la seguridad vial y reforzar la empleabilidad en el sector logístico y de pasajeros.
Actualmente, más de 600 autoescuelas operan en Canarias, muchas de ellas homologadas por la DGT, y se prevé que puedan adherirse tanto a los cursos CCSE como, próximamente, a las ayudas profesionales del Plan Reconduce