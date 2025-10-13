El DIARIO agota la edición dominical con el regalo de la medalla de la Patrona

Gran éxito de la promoción especial de DIARIO DE AVISOS para nuestros lectores con motivo de la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz. El Decano de la prensa de Canarias agotó ayer por completo la tirada de su edición dominical, en la que con cada ejemplar del periódico obsequiamos una exclusiva medalla de la Virgen de Candelaria, bañada en plata, conmemorativa de esta histórica peregrinación.
Agradecemos a nuestros fieles lectores la buena acogida de esta promoción especial y pedimos disculpas a los que no pudieron acceder a nuestro obsequio, pues desde horas muy tempranas se agotaron las existencias en los kioscos.