La diversidad se viste de Reina del Carnaval

Los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, considerados entre los más importantes del mundo, marcarán un hito histórico en 2026, ya que sus galas de elección de Reina contarán con candidatas que rompen los moldes estéticos tradicionales. Esta iniciativa, promovida por Dormitorum, DIARIO DE AVISOS y Atlántico Televisión, responde al firme compromiso de estas entidades privadas con la normalización de la diversidad, la igualdad y la visibilidad social.
Influencer y activista
En Santa Cruz de Tenerife, la aspirante será Ceci Wallace, popular influencer y activista de 40 años que ha hecho de la defensa de las tallas no normativas su bandera. Wallace es reconocida por su discurso directo y valiente en redes sociales, donde cuenta con decenas de miles de seguidores y reivindica la normalización del cuerpo femenino en todas sus formas, rechazando los prejuicios que históricamente han condicionado la vida de las mujeres con sobrepeso.
Su presencia en la gala de elección de la Reina del Carnaval no solo supone un avance en la representación de las mujeres, sino también un mensaje claro: la belleza no está restringida a un canon, sino que es tan amplia como la propia sociedad. Con su candidatura, miles de mujeres que hasta ahora quedaban fuera de los grandes escenarios podrán sentirse reflejadas.
Creatividad con humor
En paralelo, la gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria presentará como candidata a Sarah Lómore, creadora de contenidos digitales que ha vivido y compartido públicamente su proceso de transición de género. Hoy, consolidada como mujer y con una comunidad fiel que la respalda, Lómore se desenvuelve en un espacio de enorme relevancia cultural, en el que ella además se ha convertido en un referente del humor -acuñando personajes de gran impacto-, la creatividad y el activismo social en las redes de nuestro país.
Según destaca Alexis Amaya, fundador y propietario de Dormitorum, la participación de la candidata seleccionada en uno de los eventos más destacados del Carnaval de Gran Canaria va más allá de lo simbólico: “Constituye un acto de reconocimiento hacia las personas que, durante años, han luchado por ser aceptadas y respetadas en igualdad de condiciones”. La Reina del Carnaval de Las Palmas, tradicionalmente asociada a la feminidad, suma este año un significado aún más poderoso: “El derecho de cada persona a ser quien es y a vivirlo con orgullo”.
La implicación de Dormitorum, DIARIO DE AVISOS y Atlántico Televisión no se limita al patrocinio de esta singular iniciativa. Según el acuerdo suscrito entre Dormitorum, la marca líder de productos relacionados con el descanso en España, y Grupo Plató del Atlántico, el mayor conglomerado multimedia de Canarias, al que pertenecen el decano de la prensa, DIARIO DE AVISOS, y la primera cadena autonómica privada del Archipiélago, Atlántico Televisión, se trata de una apuesta clara por la diversidad, que tendrá continuidad en otras iniciativas ajenas al Carnaval y que se prolongarán en el tiempo.
Alexis Amaya, fundador de Dormitorum, y Lucas Fernández, presidente de Grupo Plató del Atlántico, expresaron que su decisión empresarial responde a un posicionamiento claro en defensa de la igualdad. “El Carnaval es un escenario de libertad y queremos que esa libertad se traduzca también en inclusión y respeto”.
Con esta iniciativa solidaria, estas importantes firmas convierten a las galas del Carnaval en un escaparate de valores universales. Según manifestaron los patrocinadores de ambas candidatas, el impacto va más allá de lo local: Canarias, que cada año proyecta su Carnaval ante millones de personas en todo el mundo, envía un mensaje contundente de apertura, modernidad y progreso social.
Para llevar a cabo este novedoso proyecto, Dormitorum, DIARIO DE AVISOS y Atlántico Televisión, han depositado toda su confianza en diseñadores de gran valía y reconocimiento en los carnavales de Canarias. El diseño y ejecución de la fantasía que lucirá Ceci Wallace en la Gala de Elección de la Reina de Santa Cruz de Tenerife estará a cargo del multipremiado Sedomir Rodríguez. En el certamen de elección de Las Palmas, será el equipo de Masbe Creaciones, formado por Manuel Encinoso y Begoña Pérez, el encargado de sorprender con el diseño que presentará la candidata Sarah Lómore.
El carnaval como espejo de la sociedad
Los carnavales no son solo fiesta, música y disfraces: son también un reflejo de la sociedad y una herramienta de cambio cultural. Que en sus escenarios principales brillen candidatas como Wallace y Lómore demuestra que los tiempos han cambiado y que la tradición se enriquece al incorporar nuevas voces y realidades.
El Carnaval, con su espíritu irreverente y transgresor, ha sido históricamente un espacio para desafiar normas. Hoy, ese mismo espíritu se manifiesta con la participación de candidatas que reivindican la igualdad y hacen visible la pluralidad de cuerpos, identidades y trayectorias vitales.
La próxima edición de las galas de elección de Reina del Carnaval en las dos capitales canarias quedará en la memoria colectiva no solo por la majestuosidad de los trajes, la creatividad de los diseñadores o la emoción del público, sino porque será recordada como la primera en la que la diversidad se convirtió en símbolo de normalidad absoluta.
Este año, la protagonista no será únicamente la que luzca la corona, sino la diversidad como tal, que desde Tenerife y Gran Canaria, se exhibirá en su máxima expresión.
Una diversidad que se viste de gala, se sube al escenario y recuerda que el Carnaval, por encima de todo, es la fiesta de la libertad.