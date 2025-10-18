Notable desplome del 23,8 % de los divorcios registrados en Canarias

La profunda crisis habitacional que sufren los canarios también se refleja a la hora de las disoluciones matrimoniales, como prueba el notable descenso del 23,8% registrado en el segundo semestre del año en curso en relación con el mismo periodo de 2024, a tal punto que las Islas han bajado a un insólito cuarto puesto en cuanto a la incidencia de las mismas en todas las comunidades autónomas de España, en datos facilitados ayer desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre los datos que recopila periódicamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Hay que tener en cuenta que basta con echar un vistazo a la serie histórica de dichas estadísticas para recordar que Canarias es, de largo, la comunidad autónoma donde, desde que en 1981 entró en vigor la ley del divorcio hasta 2020, el Archipiélago encabeza de largo la mayor tasa del país en tal sentido, con 120,5 por cada 100.000 habitantes frente a la de 109,2 de Baleares y 100,7 de Cataluña, siguientes regiones en la clasificación.
Como se recuerda desde el TSJC, los datos actuales suponen que, por tercera vez desde diciembre de 2019, la comunidad autónoma de Canarias ha dejado de registrar la tasa más alta de disoluciones matrimoniales del país.
Concretamente, las Islas computaron entre abril y junio del presente año 51,4 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, la cuarta tasa más alta del territorio nacional. La primera fue la de Murcia (54,9), la segunda, Baleares (52,2) y la tercera, Valencia 52,1. La media nacional fue de 43,9.
Un dato a tener en cuenta es que la tasa de separaciones matrimoniales por 100.000 habitantes actualmente sea en Canarias del 51,4 y la histórica de 1981 a 2020 sea del 120,5 se debe simplemente a que el matrimonio es una institución en profunda decadencia en el siglo actual.
Sobre la incidencia de la crisis habitacional actual en este asunto, solo recordar una simple pregunta: ¿Cómo te separas de tu pareja si no tienes a dónde ir? Un canario tendría que destinar el 100% de su sueldo durante 12 años para poder pagarse una casa y más de 40 si destinara el 30% del salario para ello -lo que recomiendan los expertos y el sentido común- de no destinar más del 30% de los ingresos mensuales a gastos de vivienda.
Es importante aclarar que al hablar de divorcios es un término general que hace referencia a todo tipo de separaciones matrimoniales, ya sean divorcios propiamente dichos -sean de mutuo acuerdo o no- como simples separaciones, igualmente consensuadas o no, y por último las nulidades.
Resta añadir que, en todo caso y en lo que se refiere a datos de ámbito nacional, en el segundo trimestre de 2025, todos los tipos de demandas de disolución matrimonial se redujeron con respecto al mismo periodo del año anterior, por mucho que el caso canario sea excepcional.