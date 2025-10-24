El 112 actualiza la información sobre el accidente múltiple en la TF-1

A las 14:02 horas , el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de una colisión por alcance, con cuatro vehículos implicados, en la dirección mencionada anteriormente.
El personal del SUC valoró y asistió a tres heridos, un hombre de 75 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba policontusiones de carácter moderado, trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario de Canarias. Una mujer de 62 años, que en el momento inicial de la asistencia también presentaba policontusiones de carácter moderado, trasladada en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario de Canarias. Y un joven de 21 años, con dolor cervicalgia de carácter leve, trasladado en una ambulancia del SUC al Centro de Salud de Güímar.
Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias.