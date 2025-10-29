El Ayuntamiento de Santa Cruz investiga por conflicto de interés a una funcionaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha abierto diligencias para la apertura de un expediente informativo dada la controversia interna surgida tras conocerse que los órganos jurídicos de la Corporación han iniciado una investigación para esclarecer un posible conflicto de interés, en la reciente adjudicación de una licitación pública relacionada con proyectos municipales de obra y servicios.
Según fuentes municipales consultadas por DIARIO DE AVISOS, un alto cargo con categoría de técnico habría intervenido activamente en la elaboración y valoración del expediente en cuestión, pese a presentar posibles circunstancias personales incompatibles con los principios de imparcialidad y objetividad exigidos por la normativa de contratación pública.
Lo más relevante radica en que no informó de estos condicionantes ni a sus superiores técnicos ni a los cargos políticos de los que depende, es decir, a los concejales de área, según la información recabada de diversas fuentes internas por este periódico. Además, se señala que la situación podría haber sido conocida desde las primeras fases del proceso por responsables de la mesa de contratación, quienes, al parecer, no adoptaron medidas preventivas ni informaron formalmente al resto de los miembros del órgano, lo que ha provocado malestar, inquietud y preocupación en varios empleados públicos de diferentes áreas de la administración municipal.
El asunto ha sido trasladado a los servicios jurídicos correspondientes, que actualmente evalúan si existen irregularidades o posibles responsabilidades administrativas o de otra índole, dejando abierta una revisión integral del expediente e, incluso, la anulación de la adjudicación si se confirma la falta de transparencia e incompatibilidades en el proceso.
Estos hechos han reavivado el debate en el seno del Ayuntamiento sobre la necesidad de reforzar y cumplir los protocolos del Plan de Integridad Municipal, diseñado para prevenir situaciones como la denunciada y proteger la confianza pública en la gestión local. Representantes de distintos sectores de la Corporación subrayan la urgencia de reforzar los mecanismos internos de control y vigilancia, y no se descarta que en los próximos días varios grupos municipales exijan explicaciones públicas y asuman la defensa de responsabilidades políticas si se terminan por verificar los hechos detectados.
El Plan de Integridad Institucional del Consistorio obliga a todos los funcionarios implicados en expedientes de contratación a declarar cualquier posible conflicto de interés.