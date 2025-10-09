El Cabildo de Tenerife lleva la emoción y el humor a la Feria del Libro de La Laguna 2025

El Cabildo de Tenerife, en su compromiso con el impulso a la cultura y la difusión de la palabra como vehículo de encuentro, impulsa dos destacadas propuestas escénicas en el marco de la Feria del Libro de La Laguna 2025, que se celebra en la emblemática Plaza del Cristo.
La institución insular apuesta por la creación local y la cercanía del arte escénico con el público a través de dos espectáculos que combinan la fuerza de la narración oral con el ingenio del humor y la improvisación, consolidando la Feria como un espacio vivo de expresión cultural.
La magia de contar: Juan Carlos Tacoronte y las historias que nos habitan
El jueves 9 de octubre, a las 20:30 horas, en el Escenario de la Plaza del Cristo, el narrador y actor tinerfeño Juan Carlos Tacoronte, una de las voces más reconocidas de la narración oral en Canarias, presenta su espectáculo La increíble historia de Aquilina Escarcha y otros cuentos de nacer y de nacidos, una propuesta cargada de emoción, memoria y ternura.
Tacoronte rescata personajes y relatos que forman parte de la tradición popular, entretejiéndolos con su particular mirada sobre la vida y la palabra. Su voz, íntima y poderosa, convierte cada cuento en una celebración de lo cotidiano y en un homenaje a quienes nos precedieron.
Improvisar la risa: Solo Palique llega con su podcast de humor y complicidad
La programación continúa el sábado 11 de octubre, también a las 20:30 horas y en el mismo espacio escénico, donde la cita con la palabra cambiará de registro, pero no de intensidad. Será el turno de Solo Palique con su habitual “podcast”, una propuesta que reúne a Gerson Ramos, Diego Lupiáñez, Vasni Ramos y Javier Socorro. Se trata de un espectáculo de humor e improvisación protagonizado por cuatro referentes de la comedia escénica en Canarias.
A través de juegos teatrales, ocurrencias instantáneas y una buena dosis de ingenio, el cuarteto propone una velada divertida y participativa, en la que el público se convierte en parte esencial de la función. Un cierre perfecto para celebrar la palabra desde la risa compartida.
Cultura, palabra y comunidad
Con estas dos propuestas, el Cabildo de Tenerife reafirma su compromiso con la promoción de la cultura viva y con la visibilización del talento escénico canario. La Feria del Libro de La Laguna 2025 se consolida así como un encuentro donde literatura, teatro y ciudadanía confluyen en torno a la emoción, la imaginación y el humor.
Ambas funciones tendrán lugar en el Escenario de la Plaza del Cristo, con acceso libre hasta completar aforo.