El Círculo de Bellas Artes de Tenerife abre ‘La ventana’ con Fernando Álamo

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife presentó este jueves un nuevo medio para la exposición artística: La ventana. Espacio intervenido. Se trata de un lugar creado para albergar una obra de arte inédita que podrá ser vista en todo momento desde la transitada calle del Castillo, en la capital tinerfeña, justo en la fachada del edificio que alberga la entidad cultural.
El acto de inauguración del recurso expositivo contó con la presencia del primer artista que ubica ahí su obra plástica, Fernando Álamo; el presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Pepe Valladares; el comisario del proyecto artístico creado con motivo del centenario de la entidad, Octavio Zaya; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Díaz.
La iniciativa, que se estrena con una intervención realizada ex profeso por el artista tinerfeño, Premio Canarias de Bellas Artes de 2014, es uno de los tres proyectos expositivos que componen el programa general concebido para celebrar el centenario del Círculo de Bellas Artes desde septiembre de 2025 (los 100 años del Círculo se cumplieron el pasado 7 de septiembre) hasta julio de 2026.
Con esta muestra, el Círculo suma en estos momentos tres exposiciones en sus instalaciones. Las otras dos son Nudos y enredos 1/5, con obras de los artistas Teresa Arozena, Martín y Sicilia, Meneiba Lemes y Andrea Allgayer, y Sechium Edule con Agüita Guisada, de Idaira del Castillo, que permanecerán abiertas al público hasta el 14 de noviembre, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a sábado. La ventana ofrecerá obras únicas de otros creadores cada mes dentro del periodo indicado de casi un año.
‘JARDÍN DOMÍNGUEZ’
La pieza de Fernando Álamo es una intervención, con el título Jardín Domínguez, que se podrá observar hasta el 3 de noviembre. “Desde hace años -explica el artista-, llevo acumulando multitud de pequeñas notas, recortes varios, recetas y fórmulas, fotografías de diversa índole, libros, revistas, periódicos y documentos de arte, postales, catálogos, trozos y fragmentos con las ideas, palabras y dibujos que voy anotando en diferentes cuadernos en mis idas al estudio”. “En este deambular sin tino -agrega-, van apareciendo diferentes conceptos que a veces no tienen solución de continuidad y en otras ocasiones están perfectamente engranados como una máquina a plena potencia”.