El escritor canario Samir Delgado presenta en Santa Cruz de Tenerife su ensayo sobre Alonso Quesada

El Gobierno de Canarias presenta esta semana el ensayo de Samir Delgado Alonso Quesada: la irremediable temperatura universal, una obra que profundiza en la vida, el contexto y la creación literaria del autor homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2025. Si este jueves estaba previsto que el autor lo diera a conocer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Beatriz Morales, hoy viernes lo hará en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife (19.00 horas), junto a Ramiro Rosón Mesa.
En este ensayo, Samir Delgado ofrece una reflexión amplia y documentada sobre la figura de Alonso Quesada, abordando tanto su trayectoria vital como su entorno histórico y literario. A través de una mirada crítica y contemporánea, el autor establece conexiones entre Quesada y otros escritores de su tiempo, destacando su relevancia en el panorama cultural de las Islas y su proyección más allá del contexto insular.
Aprovechando su visita a las Islas, Delgado, residente en México, presentó también en Gran Canaria Turisferia, un ensayo que forma parte de la colección Clavijo y Fajardo del Gobierno regional, y el 10 de noviembre (19.00 horas) lo hará en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, en Puerto de la Cruz.