EN VIVO | CD Tenerife-Unionistas de Salamanca (0-1)

El CD Tenerife recibe este sábado (17.30 horas) al Unionistas de Salamanca en el Heliodoro Rodríguez López, con el objetivo de despejar las dudas tras su discreta actuación en el complicado campo del Cacereño la pasada jornada.
Pese a no mostrar su mejor versión, el equipo blanquiazul continúa invicto tras siete jornadas y mantiene un liderato sólido en su grupo.
El entrenador, Álvaro Cervera, confía en que sus jugadores estén “acertados en las dos áreas” y en sumar una nueva victoria en casa ante un rival con un estilo “que te puede gustar más o menos”, pero al que espera superar para seguir ampliando la ventaja en la clasificación.