El crimen se lee en Tías: comienza el III Encuentro de Novela Criminal

Tías se convierte desde hoy en la capital canaria del género negro. El III Encuentro de Novela Criminal arranca este jueves con una intensa programación que mezcla literatura, arte y teatro, abierta a todos los públicos y con entrada gratuita hasta completar aforo.
La jornada inaugural comienza a las 18:00 h. en la Casa Museo José Saramago, con la presencia de representantes de la Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento de Tías y la propia Casa Museo.
A las 18:30 h., el escritor lanzaroteño Miguel Aguerralde compartirá con el público su trayectoria y su visión del thriller y la novela negra.
El programa continuará en el Teatro Municipal a las 19:45 h. con la inauguración de la exposición Los protagonistas del noir en Canarias, comisariada por el crítico Eduardo García Rojas e ilustrada por Eduardo González.
La jornada cerrará con teatro: a las 20:00 h. subirá a escena el monólogo Carvalho debe morir, inspirado en el mítico personaje de Manuel Vázquez Montalbán, con la interpretación de Javier Fernaud y la dramatización de José Antono Ramos Arteaga.
Con esta propuesta, Tías vuelve a apostar por la cultura como motor de encuentro y participación ciudadana, consolidando un festival que crece en cada edición.
Toda la información del Encuentro en el siguiente enlace.