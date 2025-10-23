Este es el último equipo de fútbol canario que añadió la corona a su escudo

El Real Club Deportivo Gara, con sede en Garachico, es el último equipo de Canarias que ostenta oficialmente el título de “Real”, una distinción histórica concedida por la Casa de Su Majestad el Rey de España a entidades deportivas con una trayectoria destacada. El club recibió el reconocimiento en 2012, coincidiendo con su centenario fundacional. Mucho antes, en 1929, otro club de la Isla, el Real Unión de Tenerife, obtuvo esta condición.
El distintivo le permite llevar la corona real en el escudo y añadir el término “Real” al nombre del club. Este título, más común en equipos como el Real Madrid, Real Betis o Real Sociedad, es poco frecuente en el Archipiélago, lo que convierte al Gara en un caso excepcional dentro del fútbol canario.
Fundado el 15 de junio de 1912, el club de Garachico es uno de los más antiguos de Tenerife y un referente en el deporte de base del norte de la Isla.
La Casa Real lo autorizó en 2012
En 2012, con motivo de su centenario, la Casa Real atendió la solicitud de la directiva de la entidad deportiva isleña y autorizó oficialmente el uso del título de “Real”, reconociendo su aportación al fútbol regional y su papel en la promoción del deporte entre generaciones de jóvenes de la localidad tinerfeña.
El escudo del Gara luce la corona monárquica en su parte superior, símbolo que lo identifica junto a otros clubes españoles con el mismo rango histórico. Actualmente, el Real Club Deportivo Gara juega en la Segunda Regional.
La presencia de la corona en los escudos de algunos equipos españoles se remonta a comienzos del siglo XX, cuando el rey Alfonso XIII comenzó a conceder el título de “Real” a clubes deportivos en reconocimiento a su trayectoria o relevancia social.
El primero en recibirlo fue el Real Club Deportivo de La Coruña, en 1909, seguido por otros como el Real Madrid (1920), el Real Betis Balompié (1914) o la Real Sociedad (1910).