Un experto, sobre los terremotos de la pasada madrugada en Canarias: “No hay que preocuparse”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró la pasada madrugada tres terremotos, el más significativo ha tenido una magnitud de 2,9, con epicentro en el municipio grancanario de Agaete, siendo este ampliamente sentido por la población de toda la Isla.
Eduardo Suárez, del IGN en Canarias, ha desvelado en Televisión Canaria que el terremoto de las 01.19 horas fue sentido en La Aldea, San Mateo, Gáldar, Moya o Artenara: “Fueron ampliamente sentidos con más de 22 reportes recibidos”.
Reconoce que viendo “la serie histórica en la zona” han sido registrados anteriormente terremotos en la misma, sin que nunca “se comprobaran desperfectos” por ello. “Esta sismicidad, pese a la poca recurrencia en el tiempo, entra dentro de la normalidad histórica”, recalca.
Además, señaló que, “en principio” no hay que “preocuparse” por estos terremotos ya que son “puntuales, no enjambres”. “Son puramente tectónicos, por lo que, en principio, no hay relación directa con el volcanismo”.
Los terremotos de esta madrugada
El seísmo se produjo a las 01.19 horas y a una profundidad de 7 kilómetros. La sacudida se ha detectado a una latitud de 28.08 grados norte y a una longitud de 15.7 grados oeste.
Minutos después, en torno a las 01.59 horas, se detectó otro temblor de magnitud 2,3 en la misma zona, a una profundidad de 7 kilómetros.
Por último, el tercer terremoto es el menor magnitud, 1,7, y ha tenido lugar algo más al norte que los dos primeros, produciéndose este último a 5 kilómetros de profundidad.