Exposaldo 2025: fechas, horarios y todo lo que debes saber sobre la feria de descuentos más grande de Canarias

Del 5 al 9 de noviembre, la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife acogerá una nueva edición de Exposaldo, el mayor encuentro comercial de Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, remates finales y saldos.
En su 28ª edición, Exposaldo 2025 mantendrá su formato tradicional, con diferentes zonas temáticas, un completo plan de seguridad e higiene, y una cuidada selección de marcas y productos.
Durante cinco días, los visitantes podrán encontrar ofertas en textil, calzado, complementos, electrodomésticos, muebles, decoración, juguetes, vehículos de ocasión y mucho más, consolidando así su posición como referente de las ferias comerciales en Canarias.
El objetivo principal del evento, explican desde la organización, es favorecer la reducción de stocks en los comercios canarios y apoyar al sector empresarial en el inicio de la campaña navideña, proporcionando una inyección de liquidez adicional y facilitando la rotación de productos.
Desde el punto de vista del público, Exposaldo se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario de compras de los canarios, con miles de visitantes que cada año aprovechan los descuentos y promociones exclusivas.
Este año, participarán alrededor de 120 empresas y 180 stands, distribuidos en una superficie de 10.000 metros cuadrados de exposición, a los que se suman 2.000 metros cuadrados del espacio MVO.
La feria estará abierta de 11.00 a 21.00 horas, y la entrada mantendrá su precio simbólico de un euro, reafirmando su carácter popular y accesible.