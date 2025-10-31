Retiran 30 productos de Halloween por riesgo de quemaduras, asfixia y estrangulamiento

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de la retirada de hasta 30 artículos relacionados con Halloween en España durante 2025, tras ser incluidos en la red de alertas de productos peligrosos no alimentarios del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Según la organización, las autoridades de consumo han prohibido su comercialización por presentar riesgos graves para la salud, como quemaduras, asfixia o estrangulamiento, especialmente entre los niños.
Disfraces, pelucas y juguetes entre los artículos afectados
Entre los productos retirados se encuentran ocho disfraces, ocho pelucas, seis máscaras y diademas, y diez juguetes y accesorios vinculados a celebraciones de Halloween.
La mayoría presentan defectos en materiales inflamables, piezas pequeñas o cordones en el cuello, prohibidos por la normativa europea en ropa infantil. Otros artículos, como máscaras y farolillos con luces, permiten el acceso fácil a las pilas, lo que supone un riesgo si son ingeridas accidentalmente.
Las comunidades con más alertas son Madrid (7), seguida de Galicia y Andalucía (6 cada una), Asturias (4), Extremadura (3) y Cataluña y Castilla-La Mancha (2).
FACUA pide extremar la precaución en fiestas y compras
FACUA recomienda a los consumidores evitar adquirir productos que no cumplan con la normativa europea, revisar siempre que el etiquetado esté en castellano e incluya el marcado CE, la edad recomendada y la información del fabricante o importador.
Asimismo, la asociación recuerda que los disfraces deben estar fabricados con materiales homologados y resistentes al fuego, especialmente ante el uso frecuente de velas y cigarrillos en fiestas.
“El incumplimiento de estas normas puede provocar accidentes graves y supone una infracción en materia de seguridad”, advierte FACUA, que insta a las autoridades a reforzar los controles en aduanas, tiendas y plataformas online.
Riesgos también en las fiestas de Halloween
Además de los productos, FACUA pide intensificar las inspecciones en locales de ocio durante las fiestas, verificando que no se superen los aforos, que existan salidas de emergencia accesibles, extintores operativos y aseos en condiciones adecuadas.
En caso de masificación excesiva, la organización aconseja contactar con la Policía Local para prevenir incidentes.
Ejemplos de artículos retirados
Entre los productos incluidos en la red de alertas figuran:
- Un tutú verde de la marca TB, que arde con facilidad al acercarse a una llama.
- Un set de juguete de policía de la marca Mile, cuyas ventosas se desprenden y pueden provocar asfixia.
- Una diadema con calabazas luminosas de la marca Life Road, con pilas accesibles para los niños.
- Varias pelucas infantiles de diferentes marcas que se inflaman rápidamente.
- Un disfraz de tigre de la marca Yo! Party, con una cola demasiado larga que puede engancharse.
FACUA recuerda que la lista completa de productos retirados puede consultarse en la red de alertas del Ministerio de Sanidad y reitera su llamado a consumir con responsabilidad y seguridad durante Halloween.