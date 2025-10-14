Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos para legalizar a inmigrantes

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife (Lanzarote) a una abogada acusada de favorecer la inmigración irregular mediante contratos de arrendamiento falsos, tras detectar más de 30 expedientes con documentación presuntamente fraudulenta, ha informado este martes en un comunicado.
La investigación, enmarcada en los procesos de control de extranjería, comenzó al detectarse incoherencias en la documentación presentada ante la Oficina de Extranjería después de que, entre los meses de enero y abril de 2025, los agentes revisaran más de una treintena de expedientes relacionados con solicitudes de reagrupación familiar, constatando la presunta falsificación sistemática de contratos de vivienda.
Según la Policía Nacional, estos documentos se utilizaban para acreditar la existencia de medios habitacionales que, en realidad, no existían.
Los investigadores señalan que la detenida actuaba como representante legal de los solicitantes, aprovechando su condición profesional para dotar de apariencia de legalidad a los expedientes y facilitar la obtención irregular de autorizaciones de residencia, indica la nota.
La Policía Nacional ha subrayado la “especial gravedad de los hechos”, ya que implicarían que la abogada “habría abusado de la confianza inherente a su labor como letrada, utilizando su posición para vulnerar los controles establecidos en materia de extranjería”.
Asimismo, subraya que “con esta práctica, la sospechosa pretendía eludir los mecanismos legales de control y propiciar un uso fraudulento de los cauces administrativos destinados a la inmigración regular”.
Una vez finalizadas las diligencias, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.