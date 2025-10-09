Detectan un nuevo brote de filoxera en Tenerife

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se ha mostrado optimista sobre el control de la plaga de filoxera en zonas de Tenerife, y ha informado de que el último caso, localizado en El Rincón, en la zona baja de La Orotava, está en un terreno baldío a más de un kilómetro y medio de los cultivos más cercanos.
“Aún no se puede garantizar su erradicación, es fundamental hacer esfuerzos continuos para un mayor control y seguimiento”, ha informado Quintero en la comisión parlamentaria de agricultura en respuesta al diputado de AHI Raúl Acosta.
Respecto al brote de El Rincón de La Orotava, indicó que se ha localizado en una zona prácticamente abandonada, sin cultivo activo, lo que hace pensar que la plaga no se ha propagado recientemente, sino que probablemente ya estaba presente desde hace tiempo, quizás meses, sin poder determinar cuánto.
Quintero explicó que la filoxera se detectó hace dos meses y diez días “por lo que estamos aún en pañales en cuanto a su conocimiento y control”, entre otras razones porque en Europa no es un problema y por lo tanto los estudios se remontan a hace muchos años.
“No se investiga ni se estudia activamente, Europa lo ha normalizado”, pero evidentemente en Canarias sí es un problema, puesto que “estábamos exentos”, ha indicado.
Narvay Quintero explicó que el comité científico se acaba de constituir e incluye a expertos locales pero también de lugares como California o Australia.
Por ahora, la filoxera se ha encontrado solo en hojas y no en tierra o en raíces, en las más de 5.100 inspecciones realizadas no solo en Tenerife, sino también en las demás islas.
El consejero indicó que todos los positivos notificados están verificados en laboratorio oficial, y se está procediendo con transparencia publicando los resultados en el visor público.
Para combatir la plaga se deben seguir tomando medidas porque aún no se conoce su dimensión real y se han solicitado al Ministerio de Agricultura más medios y personal para controlar las fronteras.
La Consejería de Agricultura está estudiando como líneas de trabajo adicional que haya compensación por las afecciones a los cultivos, y una campaña de divulgación y concienciación social.
Según el consejero, en Canarias han entrado muchas plagas por desconocimiento de la normativa por parte de personas que transportan esquejes de vid o de otras plantas, por lo que ha demandado una campaña en puertos y aeropuertos, competencia del Gobierno de España, y que se sancione severamente a quienes incumplen la norma.