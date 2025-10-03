El secuestro de la flotilla genera una ola internacional de protestas por el genocidio en Gaza

Es un clamor que desborda fronteras. Aunque desde que se tuvieron las primeras noticias sobre el genocidio que lleva a cabo el Ejército de Israel contra la población civil palestina en respuesta al terrible ataque terrorista perpetrado por Hamás en octubre de 2023 y, ciertamente, las mismas subieron claramente de nivel tanto en las calles (sin ir más lejos, la Vuelta Ciclista a España no pudo terminar por la presencia de un equipo hebreo) como el amplísimo respaldo en la ONU al reconocimiento de Palestina como un Estado, el secuestro por parte de los militares israelíes de los activistas integrados en una flotilla para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha subido claramente el nivel del rechazo internacional a esta masacre inasumible y que ya ha provocado al menos 66.200 muertes en dicho territorio.
En información captada en servicios de agencias tanto nacionales como internacionales, ayer se multiplicaron tanto las manifestaciones callejeras como las respuestas gubernamentales que exigen la liberación inmediata de los activistas interceptados en unas aguas internacionales que el Gobierno de Benjamín Netanyahu considera zona de exclusión, así como que se permita de una vez la llegada de ayuda humanitaria sin que el reparto de la misma sea aprovechado por francotiradores para abatir a más palestinos, como se ha denunciado en repetidas ocasiones.
En las calles
Respecto a las manifestaciones populares, destacan las acaecidas en distintos puntos de España (Canarias inclusive) o de Italia, pero también han sido notables en Turquía y en Francia, por citar dos ejemplos más donde se logró convocar a miles y miles de personas sin que consten más que algunos incidentes violentos relacionados, pese a que las marchas transcurrieron de forma pacífica durante la mayor parte de las mismas.
En cuanto a la repulsa gubernamental e institucional, la presencia en la flotilla de activistas de numerosas nacionalidades ha impulsado quejas de todo tipo por parte de gobiernos europeos de todo color ideológico como son los de España, Italia, Suecia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Polonia o Bélgica, pero también desde otros continentes como México, Colombia, Catar o Sudáfrica, entre otros. No pocos de dichos gobiernos se han dirigido a las delegaciones diplomáticas en sus respectivos países para pedir explicaciones, entre ellos España, e incluso Colombia ha expulsado a la representación de Israel.
Instituciones como Naciones Unidas anunciaron ayer que su prioridad ahora es evitar “cualquier daño” a los integrantes detenidos de la Global Sumud Flotilla y que espera que sean tratados “de manera justa”, mientras que la Comisión Europea pidió respeto al Derecho Internacional y de navegación tras el asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla.
“Asalto descarado”
Para Amnistía Internacional, se trata de un “asalto descarado” y “un acto calculado de intimidación destinado a castigar y silenciar a los críticos con el genocidio de Israel y su bloqueo ilegal” a la Franja de Gaza.
Por lo que respecta a la Eurocámara, medio centenar de eurodiputados se manifestaron ayer para denunciar el asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla y pedir la libertad de sus miembros tras una iniciativa presentada por Sumar.
En cuanto a los secuestrados por Israel, el Gobierno de Netanyahu asegura que los están tratando bien y que no han sufrido lesiones durante la interceptación, aunque un grupo de abogados ha denunciado que les están negando el acceso a defensa legal a los activistas que iban en los barcos de la Flotilla después de que algunos hayan sido ya trasladados al puerto de Asdod de cara a los procesos para su deportación.
A este respecto, fuentes internacionales dan por seguro que Israel pretende devolver en breve a los activistas secuestrados en vuelos con destino en Madrid y Londres.
Miles de personas salen a la calle en todas las ciudades de España
Las convocatorias para manifestarse en las calles en buena parte de la geografía española contra el genocidio de Gaza, la liberación de los activistas de la flotilla y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja fueron secundadas ayer por miles y miles de personas desde Bilbao a Santa Cruz de Tenerife. Especial mención merecen -además de la acaecida en la capital vasca- las que tuvieron lugar en Madrid y Barcelona, pero también en otras ciudades como Palma de Mallorca, Santander, Pamplona, La Rioja y Valencia. También tuvo un notable seguimiento la huelga convocada en los centros educativos de todo el país, y que además sigue activa para el día de hoy.