El futbolista español Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano

Un hombre de 81 años falleció este martes, 28 de octubre, tras ser atropellado por un vehículo conducido por el guardameta español del Inter, Josep Martínez (27 años), en Fenegrò (provincia de Como, Italia).
Según los primeros reportes, el impacto se produjo alrededor de las 9.30 y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia —incluida una ambulancia aérea—, no se pudo salvar la vida de la víctima, que circulaba en una silla de ruedas eléctrica.
Fuentes policiales apuntan que la reconstrucción inicial del suceso —aún bajo investigación— baraja que el hombre pudo cambiar de dirección de forma repentina, cortando la trayectoria del vehículo. No obstante, las causas exactas se determinarán una vez concluyan las diligencias de los Carabinieri.
El futbolista quedó ileso físicamente pero profundamente afectado por lo ocurrido y se detuvo para auxiliar en el lugar del accidente, según la prensa local.
Tras el siniestro, el Inter canceló la rueda de prensa que su entrenador, Cristian Chivu, tenía programada para mediodía. El club no ha ofrecido, por el momento, más detalles sobre la convocatoria para el próximo partido liguero.