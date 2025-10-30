La gala de los X Premios Taburiente, en imágenes

Ofrecido por
La gala de entrega de los X Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, se celebra esta noche en el Teatro Leal de La Laguna, un evento que promete despertar emociones y hasta once galardones.
Una noche especial en la que se reconoce la excelencia, el liderazgo y la originalidad de 11 personas y entidades en distintos campos: Félix Sabroso, Nía, José Manuel Ramos, Moncho Borrajo, Maribel Nazco, Santiago González, Rafa Méndez, Sur Film, José Fernando Cabrera y Javier de Paz, así como los niños y niñas damnificados por las guerras (mención especial).
Los X Premios Taburiente podrán disfrutarse en diferido gracias a la cobertura de Atlántico Televisión, cadena oficial del evento.