premios taburiente

La gala de los X Premios Taburiente, en imágenes

Una noche especial en la que se reconoció la excelencia, el liderazgo y la originalidad de 11 personas y entidades en distintos campos
Imágenes: Fran Pallero / Sergio Méndez
Ofrecido por
Logotipo de marca
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La gala de entrega de los X Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, se celebra esta noche en el Teatro Leal de La Laguna, un evento que promete despertar emociones y hasta once galardones.

Una noche especial en la que se reconoce la excelencia, el liderazgo y la originalidad de 11 personas y entidades en distintos campos: Félix Sabroso, Nía, José Manuel Ramos, Moncho Borrajo, Maribel Nazco, Santiago González, Rafa Méndez, Sur Film, José Fernando Cabrera y Javier de Paz, así como los niños y niñas damnificados por las guerras (mención especial).

  1. La gran noche de los Premios TaburienteLa Fundación DIARIO DE AVISOS distingue el talento y la excelencia en los Premios Taburiente 2025

Los X Premios Taburiente podrán disfrutarse en diferido gracias a la cobertura de Atlántico Televisión, cadena oficial del evento.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas