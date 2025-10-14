Migraciones advierte de la falta de listados del Gobierno canario para trasladar a los menores solicitantes de asilo

La Secretaría de Estado de Migraciones ha puesto a disposición 130 plazas en la Península para la acogida de menores no acompañados solicitantes de asilo, que podrán estar operativas entre esta semana y los primeros días de noviembre.
Así lo anunció este martes Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, durante la reunión del Comité Interadministrativo de los Gobiernos de España y Canarias sobre menores solicitantes de asilo no acompañados, que se celebra cada martes.
Según explicó Cancela, el número de plazas supera actualmente al de menores pendientes de traslado, ya que, si se restan los 45 menores arraigados en las Islas y los 10 que continúan en trámites administrativos, a finales de esta semana quedarían menos de una decena a la espera de ser reubicados en la península.
“En una semana podríamos tener más de un centenar de plazas disponibles en centros de península, pero sin niños y niñas a los que trasladar, porque las autoridades canarias no están remitiendo los listados y expedientes necesarios para poder realizar las entrevistas o los traslados a nuestro centro temporal de Canarias 50”, señaló Cancela.
La secretaria de Estado añadió que existen centros peninsulares con plazas vacantes para niñas y menores de 14 años, y reiteró la necesidad de que el Gobierno de Canarias facilite la documentación correspondiente “para poder efectuar las visitas en los recursos autonómicos y proceder al traslado de los menores”.
Medio millar de jóvenes integrados en el sistema estatal
Cancela destacó también que, en aproximadamente tres semanas, el número de niños y jóvenes integrados en el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) del Gobierno de España alcanzará el medio millar.
Asimismo, recordó que, en respuesta a una solicitud del Ejecutivo canario, las unidades móviles de la entidad Engloba y del Servicio Estatal de Migraciones (SEM) están acudiendo a los centros para realizar entrevistas a los menores, ampliando así el alcance de las actuaciones inicialmente previstas, que se limitaban a niñas y menores de 14 años.
Precisamente ayer, una de estas unidades móviles se desplazó hasta El Hierro, donde llevó a cabo la valoración de cuatro menores no acompañados solicitantes de asilo.