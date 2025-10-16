Atacan a un guardia civil de Canarias con cócteles molotov: “Es la segunda vez que es víctima de acto vandálico”

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este jueves un acto vandálico contra un agente destinado en Fuerteventura cuyo vehículo particular fue atacado con dos cócteles molotov causando daños materiales valorados en más de 700 euros, según ha asegurado en un comunicado.
En el texto, AEGC subraya que es la segunda vez que este agente es objeto de un acto vandálico, pues hace dos años ya le pincharon las cuatro ruedas del coche.
Por ello, la organización laboral apunta a la premeditación del caso y la intencionalidad de causar un grave daño, que solo ha quedado en un daño material al que tendrá que hacer frente el agente o su seguro particular, salvo que se abriera un expediente de resarcimiento a costa de la Guardia Civil.
Desde AEGC consideran que actos como estos justifican su “exigencia al Gobierno de ser considerados profesión de riesgo”, razón por la que critican “la actitud del Ministerio del Interior de negarse a este cambio que tan justificadamente reclamamos”.