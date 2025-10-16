sucesos

Hallan un cadáver en una vivienda en Canarias

Se trata de un hombre, de 59 años, cuya desaparición fue denunciada ante la Policía Nacional
El cadáver de un hombre, de 59 años, ha sido encontrado este jueves en su vivienda de Arrecife (Lanzarote) y, si bien “no se aprecian signos de violencia” ni en el cuerpo ni en el inmueble, se está a la espera del informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal.

La desaparición del hombre fallecido, según ha indicado la Policía Nacional, fue denunciada este miércoles, 15 de octubre.

Posteriormente, a las 00.40 horas del 16 de octubre, el cuerpo policial recibía un aviso sobre la aparición del desaparecido.

El cuerpo sin vida del hombre, señala, fue descubierto en una vivienda de la calle Quevedo de Arrecife, hasta donde se desplazaron unidades de la Policía Científica y Judicial aunque, matizan, que “no se aprecian signos de violencia” ni en el cuerpo ni en la vivienda.

