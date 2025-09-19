Hallan un cadáver en un barranco en Tenerife

Bomberos de Tenerife con base en Santa Cruz fueron activados ayer, jueves, en torno a las 14.00 horas, para rescatar el cuerpo sin vida de una persona en el barrio de Barranco Grande.
Una vez en el lugar, y recibiendo indicaciones de la Policía Nacional, los recursos desplegados recuperaron el cadáver y procedieron a su traslado y transferencia al personal sanitario y forense.
Las correspondientes pruebas forenses y la investigación policial determinarán la causa del fallecimiento.
Otras intervenciones
Efectivos del parque de La Orotava fueron requeridos, sobre las 19.00 horas, para apagar un fuego de rastrojos y basuras en la calle Santo Domingo, próximo a un colegio de la Victoria de Acentejo. También acudieron agentes de la Policía Local.
En Santa Cruz, efectivos con base en el municipio fueron solicitados ayer para apagar dos fuegos de rastrojos.
El primero se produjo, sobre las 8.00 horas, en la conexión de la TF-1 con la TF-4, y afectó a una zona de matorrales y pencas, mientras que el segundo, sobre las 19.00 horas, tuvo lugar en la calle José Fonspertius, cerca del Barranco de Santos. En el lugar también estuvo la Policía Local.