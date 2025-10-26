El helicóptero del GES rescata a un bañista con hipotermia en Tenerife

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este domingo a un bañista en apuros en el Charco de La Laja, en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife).
El incidente, registrado a las 15:24 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un bañista se encontraba en apuros en la zona mencionada anteriormente.
Según informa el 112, el afectado fue localizado en el mar y trasladado en helicóptero hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encargó de su asistencia inicial.
El hombre presentaba hipotermia de carácter moderado y fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Canarias.
