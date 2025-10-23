tenerife

Atención: el cambio de hora afectará a 11 líneas de Titsa

El retraso en los relojos se aplicará en algunos viajes durante la madrugada
El cambio de hora afectará a 11 líneas de Titsa este domingo. DA
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha informado de que el cambio de hora previsto para este sábado, 25 de octubre, por el que los relojes se retrasarán de las 2:00 a la 1:00 horas, se aplicará en algunos viajes durante la madrugada del 25 al 26 de octubre.

Los servicios nocturnos de las líneas 014, 104, 111, 137, 467, 711, 970. 971, 972, 974 y 975 que realizarán salidas durante esa noche se regirán por el horario del sábado.

De esta forma, los viajes entre las 2:00 y las 05:00 horas saldrán una hora antes con respecto a la hora programada en los horarios publicados.

Titsa recuerda que esta información puede consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922 53 13 00 o a través de las redes sociales de la compañía.

