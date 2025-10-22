Intersindical Canaria denuncia ante Trabajo el convenio colectivo del SAD y exige “justicia social”

El sindicato Intersindical Canaria (IC), con el apoyo de USO y CC OO, ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo el actual convenio colectivo de Ayuda a Domicilio del Gobierno de Canarias, mediante el que se regulan las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras que prestan este servicio a través de empresas contratadas por los respectivos ayuntamientos.
Asimismo, la central sindical, tanto en La Laguna como en Santa Cruz de Tenerife (que es la que más trabajadoras cuenta en plantilla, con unas 300 personas) ha hecho extensiva esta denuncia a la patronal y a las asociaciones empresariales afectadas.
La portavoz de IC, Cristina González, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que “la denuncia, presentada oficialmente el lunes, tiene como objetivo exigir que comiencen, de una vez por todas, las conversaciones necesarias para la redacción y aprobación de un nuevo convenio colectivo que responda a la realidad de los trabajadores y garantice una mayor justicia social y laboral, ya que actualmente nos encontramos en una situación de absoluta precariedad”.
“Aunque la denuncia la presentó Intersindical, los tres sindicatos vamos al unísono en reclamar que empiecen las negociaciones para definir las nuevas condiciones laborales de las trabajadoras, además de que se acelere la entrada en vigor del nuevo convenio, que debe estar en marcha en 2026, ya que, si se dilata más el proceso, entonces las empleadas de Atención a Domicilio nos vamos a quedar tiradas y tendremos que aguantar un año más en las condiciones infrahumanas en las que ahora desempeñamos nuestra labor”, subrayó González.
MALESTAR CONTRA UGT
Asimismo, la portavoz de IC indicó que “hay mucho malestar con el sindicato mayoritario en el comité de empresa del SAD, que es UGT, porque vemos que no hace nada por fijar una fecha para comenzar con la negociación ni para cambiar todo el desbarajuste que nos ha ocasionado el actual convenio, que nos ha sumido en un auténtico inframundo laboral”.
Por otra parte, González aseveró que, en una reciente asamblea entre el comité de empresa y las trabajadoras del SAD capitalino, se llevó en el orden del día convocar una huelga y movilizaciones en el servicio, aunque la intención ha quedado sin efecto porque el sindicato USO ha llevado a la empresa adjudicataria, Atende, a los juzgados. “Estamos a la espera del cambio de convenio para ver si por fin se nos da solución a asuntos como delimitar las limpiezas generales, el aumento salarial o la necesidad de cumplir el protocolo contra casos de acoso sexual que sufren trabajadoras por parte de usuarios”, detalló.
La denuncia impulsada por USO se fundamenta en limpiezas a domicilios asignados, muchos de los cuales no reúnen un mínimo de salubridad y se hacen entre cucarachas, chinches o ratas. Por ello, desde el comité reiteran que “el mal servicio que presta la empresa está dejando a trabajadoras y usuarios abandonados al incumplir con el convenio colectivo”.