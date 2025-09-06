Usuarios del SAD de Santa Cruz lanzan un SOS: “Nos han dejado abandonados”

“Nos sentimos abandonados”. Así de desgarrador es el grito que emana de la desesperación en la que se encuentran sumidos, desde las últimas semanas, usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ante la falta de auxiliares que acuden a atenderlos a sus casas. “Estamos enfermos y solos y necesitamos de esta ayuda diaria, pero la situación actual es que o nos aplazan la prestación o nos reducen las horas, dejándonos durante días sin comer, asearnos o medicarnos”, según denunciaron ayer a DIARIO DE AVISOS varios perjudicados.
Este servicio, a cargo de Atende, empresa adjudicataria del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz, está viviendo un auténtico caos derivado ante el hecho de que hay trabajadoras enfermas, otras de vacaciones y nuevas incorporaciones que, al poco de empezar, abandonan el puesto, tal y como manifestó el comité de empresa del SAD.
Por su parte, la responsable del IMAS, Charín González, explicó que “los servicios se están cubriendo, pero es cierto que hay empleadas de vacaciones y, por ello, se están cambiando turnos. Los aseos personales se están realizando, pero en el caso de limpiezas sí ha habido incidencias. No voy a decir que no hay problemas porque son una obviedad, pero estamos trabajando en el cambio del modelo de gestión para poder prestar un servicio mejor”.
Al respecto, la edil indicó que “quizás hubiera sido más sencillo seguir como hasta ahora, con menos conflictos sindicales, pero hemos decidió apostar por mejorar y en eso estamos trabajando”.
No obstante, frente a las declaraciones institucionales y sindicales la realidad que viven usuarios del SAD capitalino tiene voz y rostro, como el de María de los Ángeles. Esta mujer, residente en Añaza, es usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio desde el año 2023, cuando un herpes zoes, que apareció en el centro de su pecho, comenzó a rodear su cuerpo llegando hasta su columna. Una enfermedad, para lo que no encuentra cura, que la ha dejado sin casi movilidad y necesitada de oxígeno constante para vivir. “Me siento abandonada e impotente y no sé a quién recurrir, pues llamo a la coordinadora de la empresa y solo me da largas”, afirmó la usuaria afectada.
María de los Ángeles explicó que tiene concedida una prestación de ayuda a domicilio semanal, pero ahora es casi inexistente. Lunes, martes y jueves acudía una auxiliar fija durante una hora y media para atenderla; miércoles y viernes, iba dos horas, y los sábados, solo una hora. No obstante, ahora esto no sucede. Ayer la empresa le dijo que enviarían a otra trabajadora a cuidarla a primera hora, pero a las 13.00 horas no había aparecido nadie en su casa.
Dormir en un sofá
“Estoy sin desayunar, en el sofá en el que duermo y donde me paso todo el día sola, pues mi movilidad es reducida y únicamente puedo levantarme por poco tiempo para ir al baño. Además, mi marido está ingresado en el hospital porque le amputaron las piernas y mi hija vive en Barcelona. No tengo a nadie que me ayude ahora y, encima, tampoco vienen auxiliares las horas o días que me tocan”, relató la usuaria.
Se siente desolada. “No me había pasado algo así hasta ahora y ya no sé si es algo personal por parte de la coordinadora o si es verdad que la empresa no tiene personal como me dicen. He pedido cita en Asuntos Sociales para que me den una solución, pero hasta el 30 de octubre no me atenderán. Mientras, qué va a pasar conmigo”, cuestionó la afectada.
Este caso no es el único. Miriam y Moisés son hijos de otros afectados en la misma situación, con una madre y un padre, respectivamente, enfermos y encamados a los que, dicen, se les ha dejado prácticamente sin servicio en Santa María del Mar. Miriam detalló que “mi madre tiene a una auxiliar asignada de lunes a jueves por una hora, y los viernes, por tres, pues necesita morfina y oxígeno constante. Ahora está abandonada porque nadie viene, o lo hacen por menos tiempo, o cambian a la auxiliar sin previo aviso”.
La afectada subrayó que “ya he presentado reclamaciones, tanto a la empresa como al IMAS, porque esto es intolerable. Lo achacan a falta de personal y a que ahora hay más de 28 empleadas de baja para atender las zonas. Yo trabajo en el hospital y no puedo hacerme cargo todo el tiempo de mi madre, pero la están dejando sin desayunar o asear”. Algo que también sufre el padre de Moisés quien, además, está encamado y sin recibir atención diaria de aseo.
Las trabajadoras del SAD decidirán en asamblea iniciar movilizaciones
El comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) convocará a los trabajadores de la empresa Atende, actual adjudicataria, a una asamblea el próximo 25 de septiembre para proponer un calendario de movilizaciones con el que denunciar la precariedad laboral en la que se encuentran los cerca de 300 empleados actuales, en su mayoría mujeres.
“Vamos a convocar una huelga o una manifestación para ver si nos hacen caso, pues no se están respetando los derechos laborales y, además, estamos sufriendo hasta acoso sexual por parte de usuarios. En cuanto a las limpiezas a domicilios asignados, muchos de los cuales no reúnen un mínimo de salubridad y se hacen entre cucarachas, chinches o ratas, ya se ha presentado una denuncia en los juzgados por el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa”, anunciaron desde el comité de empresa integrado por USO, IC y CC.OO., quienes reiteran que “el mal servicio de la empresa está dejando a los usuarios abandonados”.