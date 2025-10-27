Inversión insular de 150.000 euros para salas privadas de artes escénicas y música

El Consejo de Gobierno Insular, a través del área de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado las bases y la convocatoria de subvenciones para salas privadas de artes escénicas y música de Tenerife, con una inversión de 150.000 euros. El objetivo, destaca el consejero del área, José Carlos Acha, es “fortalecer el tejido profesional y empresarial del sector, garantizar la continuidad de sus programaciones regulares y fomentar una oferta cultural descentralizada y de calidad”.
Podrán beneficiarse de estas ayudas empresas, colectivos y autónomos titulares o arrendatarios de salas con aforo inferior a 500 localidades, que mantengan una programación profesional estable de al menos ocho meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
Las subvenciones cubrirán hasta el 80% del presupuesto, con un máximo de 25.000 euros por beneficiario, y financiarán cachés artísticos, alojamientos, traslados, derechos de autor y gastos de programación. Los proyectos se seleccionarán por concurrencia competitiva, atendiendo a criterios de calidad, trayectoria, coherencia presupuestaria e igualdad, con una puntuación mínima de 50 puntos.