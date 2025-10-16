‘Isla Calavera Zombie Walk’: los ‘muertos vivientes’ desfilarán el 31 de octubre por las calles de Aguere

El centro histórico de La Laguna se prepara para celebrar el 31 de octubre una nueva edición de la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk, una divertida propuesta prefestival, dirigida a público de todas las edades, que organiza el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, con el patrocinio principal del Ayuntamiento, a través de su área de Cultura. La Zombie Walk fue presentada este miércoles por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el codirector del festival, Ramón González Trujillo, y la subdirectora, Vanesa Bocanegra.
El popular actor y humorista Aarón Gómez será el maestro de ceremonias de esta quinta edición del encuentro zombi, en la que también participará la Banda de Música de Tejina, entre otras agrupaciones. La animación comenzará a las 17.00 horas del viernes 31 en la plaza del Adelantado, donde se desplegarán las carpas abiertas al público de maquillaje gratuito y un espacio gastronómico.
Este será el punto de partida de la marcha zombi, que arrancará a las 20.00 horas en dirección a la plaza de la Concepción, a través de la calle del Obispo Rey Redondo y de regreso al punto de inicio por la de Herradores. Una vez finalizada la cabalgata, se reconocerá en el escenario dispuesto en la plaza del Adelantado al mejor zombi (vestimenta), mejor caminante (actuación) y mejor grupo.
Las primeras entregas de la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk tuvieron lugar en 2018 y 2019. La iniciativa regresó en 2022, tras la pandemia. Este año vuelve por Halloween, dentro del programa de actividades paralelas de la novena edición del festival, que se desarrollará del 7 al 16 de noviembre.
CORTOMETRAJES
Durante el encuentro informativo, Vanesa Bocanegra presentó la sección oficial de cortometrajes. Un total de 19 trabajos han entrado a concurso. Predominan los de producción nacional, pero también hay representación de países como Francia, Alemania, Canadá, Rusia e Irán. “La animación -apuntó- se ha hecho un hueco importante dentro de la selección, con predominio de la ciencia ficción y un formato donde destaca también la presencia femenina en el apartado de dirección”.
En dicha selección se hallan realizadores españoles vinculados al género fantástico que han tenido ya presencia previa en el festival en el apartado de largometrajes. Es el caso de Kike Maíllo, ganador en 2020 con la película Cosmética del enemigo, quien presenta Huir; o Kiko Prada, premio del público 2024 al mejor largometraje por Historias de Halloween, esta vez participando con The Call.
El mago Jandro vuelve a estar seleccionado con el corto El revisor, mientras que Sam Ortí, ganador el año pasado del premio a mejor cortometraje tanto por el jurado oficial como por el público con La valla, compite este año con El aspirante.
El apartado de cortometrajes a competición se completa con Listen, Mierda, Land of the dead deer, Unclean, De Madrid al cielo, Tinieblas, Buitres, Kenopsia, Amira, Kamarade, La Reine, La última campanada, Omnivore, Radix y Tánatos, del cineasta canario Joel de León.
Tánatos forma parte también del nuevo sello Hecho en Canarias, junto a otros 13 cortos escritos, producidos, dirigidos y realizados en el Archipiélago, en este caso, fuera de competición. La selección, que apuesta especialmente por la ciencia ficción, además del terror o relatos que muestran la idiosincrasia canaria y su cultura, busca de igual modo dar visibilidad a la cantera de nuevos creadores, con trabajos como Hijos de Reloj, Okupa o Los Invencibles.