La Gomera ya tiene su primera central fotovoltaica: “Es una instalación pionera”

El Cabildo de La Gomera y el Gobierno de Canarias han puesto en funcionamiento la nueva central fotovoltaica con baterías de Alojera, una instalación “pionera” en la isla por combinar la generación solar con almacenamiento energético.
Así, con una potencia de 250 kilovatios fotovoltaicos y una capacidad de almacenamiento de 545 kilovatios hora, la instalación podrá inyectar hasta 400 kilovatios en la red eléctrica insular, generando cerca de 390 megavatios hora al año, equivalente al consumo medio de más de 110 viviendas, según ha especificado el Cabildo en una nota.
De este modo, su puesta en marcha permitirá cubrir aproximadamente el 65% de la demanda eléctrica de la localidad de Alojera, reduciendo con ello las emisiones de dióxido de carbono y la dependencia energética exterior.
“La central de Alojera demuestra que La Gomera avanza hacia un modelo en el que la energía limpia y la participación ciudadana se dan la mano para construir una isla más autosuficiente y resiliente”, ha señalado el presidente insular, Casimiro Curbelo.
Por su parte, la consejera Migdalia Machín ha reafirmado el compromiso del Gobierno con “un modelo energético justo y participativo, en el que la ciudadanía no sea solo usuaria, sino protagonista”. “Este proyecto, desarrollado junto al Instituto Tecnológico de Canarias y el Cabildo de La Gomera, demuestra que la colaboración entre instituciones y conocimiento aplicado puede transformar la vida en nuestros territorios”, ha añadido.
PRIMERA COMUNIDAD ENERGÉTICA
Con la entrada en servicio de la planta, el Cabildo y el ITC ya han constituido la comunidad energética de Alojera, de manera que los vecinos podrán iniciar los trámites para beneficiarse directamente de la energía renovable producida en su entorno.
Se trata de un modelo de autoconsumo colectivo que convierte a esta localidad en la primera de La Gomera en contar con una comunidad energética activa.