Disa construirá una gran planta de energía fotovoltaica en la que invertirá 3 millones

Disa Energía Renovable S.L.U. proyecta la instalación de una gran planta de energía solar fotovoltaica en Granadilla de Abona, en la que prevé invertir un total de 3.286.832 euros. Esta infraestuctura, denominada Planta Solar Fotovoltaica Yaco, ocupará una superficie total de 50.000 metros cuadrados, algo más de cinco hectáreas, y constará de 9.090 módulos capaces de generar una potencia pico de 6,3 megavatios.
La producción neta estimada es de 11.964 megavatios por año y el periodo de ejecución hasta su puesta en marcha para empezar a producir se estima en cuatro meses, una vez conseguidas las autorizaciones correspondientes. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer, jueves, la solicitud de autorización administrativa y de la declaración de utilidad pública de este proyecto, que se someterá a un periodo de exposición pública de 30 días para que los posibles interesados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.
El BOC publicó también la relación de bienes y derechos que quedarían afectados por el proceso de expropiación forzosa para poder instalar la planta solar fotovoltaica y su estructura de evacuación. Se trata de 14 parcelas pertenecientes a particulares y también al Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Según explica la compañía en su proyecto técnico, el emplazamiento se ha elegido por tener un alto nivel de radiación solar directa, además de estar próximo a infraestructuras eléctricas que permitirán evacuar la energía que se produzca en la planta. Asimismo, Disa señala que las infraestructuras de acceso al emplazamiento son adecuadas y que para la ubicación de la planta se ha evitado la afección a espacios protegidos por la normativa europea, nacional o autonómica.
Disa indica que el propósito final de todas estas instalaciones es la producción de energía eléctrica a partir del potencial solar que posee la zona, con el consiguiente ahorro de energías no renovables. Añade que el proyecto contribuirá a una mayor difusión de la energía solar fotovoltaica, de forma que esté cada vez más extendida y se den pasos para conseguir la estrategia marcada por la Unión Europea de lograr una economía neutra desde el punto de vista del clima en el año 2050.
La compañía cuenta en la actualidad con un total de 111 megavatios de potencia solar fotovoltaica instalada, contando con sus plantas en Extremadura y Chile, y es la mayor generadora de electricidad a partir de la energía solar en el Archipiélago, con Tenerife como principal emplazamiento de sus infraestructuras.