La Laguna Tenerife apabulla al Bnei Herzliya a puerta cerrada (108-85)

La Laguna Tenerife se impuso con mucha claridad al Bnei Herzliya (108-85) en un encuentro declarado de alto riesgo debido a las protestas organizadas en los exteriores del Santiago Martín por el genocidio de Israel en Palestina.cLa protesta fue completamente pacífica y, en una Hamburguesa completamente vacía, el Canarias no tuvo rival en ningún momento.
El duelo dejó cosas positivas, como ver que Jaime Fernández sigue en plan estelar o que Gio es, a día de hoy, uno de los mejores interiores de los que juegan en España.
Que, con algunas de las faltas cometidas por los jugadores israelíes, ningún jugador del La Laguna Tenerife saliera lesionado fue otra de las cosas a tener en cuenta.
La Laguna Tenerife, superior
Buen arranque de La Laguna Tenerife (16-8) ante una defensa muy hundida de los israelíes. La diferencia de calidad entre uno y otro equipo era muy evidente.
Los canaristas comenzaron a superar a su rival también en los uno contra uno (26-12). El Canarias solo necesitó anotar un triple en los diez primeros minutos para cerrar la manga (29-15).
La Laguna Tenerife pareció sentenciar las cosas con el 35-15. LOs israelíes llegaban tarde en defensa, cometían muchas faltas, y eso provocaba que el partido fuera feo (43-23).
Dentro de ese partido denso, el Canarias seguía con sus automatismos y con Jaime Fernández tan bien como lo viene haciendo en el arranque de temporada.
Con 49-32, y La Laguna Tenerife dando la sensación de dejarse ir un poco, Vidorreta paró el duelo cuando restaban por jugarse poco menos de tres minutos.
Al descanso todo estaba claro con el 60-39.
El Bnei Herzliya pareció defender mejor en el arranque del tercer cuarto pero fue un espejismo (67-41).
Pese a ello, Vidorreta no quería un mínimo atisbo de relajación. El vasco, con 76-51, paró el duelo con un tiempo muerto cuando quedaban por jugarse tres minutos.
La tercera manga cerró con 85-59.
Los últimos diez minutos fueron de trámite. La Laguna Tenerife quería que el duelo acabara, el Bnei Herzliya lo mismo pero, entretanto, los israelíes cometieron varias faltas flagrantes con la intención de maquillar el resultado y salvar algo el average (101-80).
El 108-85 final es el mejor ejemplo de lo que sucedió en el parqué del Santiago Martín.