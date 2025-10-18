La Laguna Tenerife duerme líder de la Liga Endesa tras ganar a UCAM Murcia (96-80)

La Laguna Tenerife dormirá líder de la Liga Endesa tras ganar al UCAM Murcia 96-80 en un duelo trepidante, como suelen ser los protagonizados por estos dos equipos.
Lo de Vidorreta hicieron gala del fondo de armario con el que cuentan esta temporada, unido a esa capacidad de ser un equipo rocoso, que uega de memoria y que nunca perdona.
Si a eso se le une el talento de Huertas, Shermadini o Giedratis estamos ante un equipo con mayúsculas.
UCAM Murcia, a todo ritmo
Comenzó el duelo con algo de retraso por problemas en uno de los relojes de posesión. El UCAM Murcia salió mejor, con mucha verticalidad y aprovechando las pérdidas del La Laguna Tenerife (0-6).
La efectividad de los visitantes era muy alta, buscando siempre desbordar a Marcelinho (4-10) pero los reajustes en defensa locales lograron dar las vuelta a las cosas (17-12). Un triple de Giedraitis obligó a Sito Alonso a parar el duelo.
Con 26-22 acabó el primer acto.
La Laguna Tenerife, mejor
La buena defensa de La Laguna Tenerife en el arranque de esta segunda manga permitió al equipo conseguir una renta de diez tantos (32-22).
El criterio arbitral cambió en el segundo cuarto, algo que protestaron los jugadores locales y el público del Santiago Martín. En medio de un compromiso en el que Cacok se encaró y dio un golpe a Fran Guerra, el Canarias aprovechó para marcharse en el marcador jugando su mejor baloncesto (45-30).
Al descanso, el 47-32 era buen reflejo de lo que sucedía sobre el parqué.
Los locales controlan
Marcelinho puso el 54-37 poco después de salir del vestuario, pero cuando el partido parecía que podía romperse, reaccionó el UCAM (54-42).
Sito Alono decretó una zona en defensa que reventó Giedraitis -¡qué bueno es!-, con un triple (57-42). Un parcial de 10-4, cuando las cosas iban 59-49 llevaron el duelo a un 69-53.
Con 74-57 se cerraba la manga. La diferencia en el marcador era, quizás, mayor de la que se veía sobre la pista.
Último cuarto
Varias personales permitieron al UCAM recortar algo diferencias (78-64) pero La Laguna Tenerife lograba controlar a su rival (82-66).
Sito Alonso buscó, por última vez, resolver las cosas a falta de menos de cinco minutos. El marcador, 86-69, era bueno para los locales,