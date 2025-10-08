La nueva cinematografía escocesa desembarca este viernes en Insularia

Escocia, el territorio que forma parte de la isla de Gran Bretaña, proyecta su cine en El Hierro a través de Isla Invitada, la sección del Festival Insularia-Islas del Mundo en Red. En colaboración con el Glasgow Short Film Festival (GSFF), uno de los encuentros de cortometrajes más prestigiosos de Europa y Reino Unido, el público herreño tendrá la oportunidad de descubrir la selección de 12 producciones recientes, todas ellas exhibidas en el ciclo Scottish Films de sus últimas ediciones.
Estas películas, que se exhiben por primera vez en España, ofrecen una visión del cine escocés contemporáneo, abarcando desde la ficción más íntima hasta el documental social y experimental, y mostrando la riqueza visual y narrativa que caracteriza el contenido audiovisual escocés. La programación de Isla Invitada se desarrollará mañana viernes y el sábado en el Centro Cultural Asabanos de Valverde.
Este viernes (19.00 horas) se proyectarán 1815 (Neil Boyle), You land (Debora Maité), Go home (Razan Madhoon), The bayview (Daniel Cook), Care (Jagoda Tlok) y Their accounts (Hannah Hunter). Tras las proyecciones, habrá un debate con Cristina Ward (del Arts British Council en España) y Carla Valdés León (programadora de Insularia), en el que se abordarán los puntos de encuentro entre el cine británico y el insular de habla hispana.
El ciclo continuará el sábado (19.00) con la proyección de Who I am now (Jack Goessens), Clean (Miranda Stern), A90 (Olivia J. Middleton) y Blackwool (Eubha Akilade).
Con esta programación, Insularia refuerza su papel como foro internacional de cine insular, conectando territorios a través del lenguaje audiovisual y celebrando la diversidad cultural que caracteriza a las islas del mundo.
El festival cuenta con el patrocinio de Promotur, Turismo de Islas Canarias, del Gobierno autonómico, y cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro, así como con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios que son sedes del festival.