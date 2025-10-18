Las nuevas citas del IFIC abordan el cine argentino y la creación canaria

El cine argentino y la creación canaria protagonizan nuevas propuestas de las jornadas de producción creativa del IFIC. El Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica (IFIC) estrena en Canarias Maternal (2019), de Maura Delpero, el 29 de octubre (19.00 horas), en la sala de audiovisuales de TEA Tenerife Espacio de las Artes, a lo que seguirá un coloquio con su productor, Nicolás Avruj. La proyección es gratuita y las entradas se retiran en la taquilla y en la web de TEA.
EL INCONSCIENTE
Ese mismo día, Avruj impartirá la clase magistral Producir desde el inconsciente, acompañado por Adrián González. La cita es en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife (16.00 horas). Participar en esta actividad requiere una inscripción en la web de esta iniciativa (jornadas.programadecine.com). Al coste de 50 euros, el IFIC aplica diversos descuentos. Para el público en general y cineastas participantes, la reflexión en torno al film italoargentino proseguirá en TEA.
De esta manera, el IFIC continúa en la última semana de octubre con su propuesta para cineastas y público que aborda las películas desde la perspectiva de la producción creativa. “Queremos romper clichés sobre la figura del productor y entenderlo como la persona que, transversalmente, recorre todos los procesos del rodaje y aporta las herramientas adecuadas”, detalla el cineasta canario José Alayón, director del IFIC.
El programa comenzará un día antes, el martes 28 (17.00), también en la sala de audiovisuales de TEA, con la mesa redonda Producir en Canarias: un archipiélago de posibilidades, que cuenta con David Baute, Marina Alberti, Octavio Guerra y Mercedes Afonso, moderados por el cineasta canario Dailo Barco. El acceso es idéntico al de la exhibición de la película.