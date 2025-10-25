La Marea Rosa premia la solidaridad: Carrera por la Vida celebra sus 20 años

El auditorio de Adeje volvió a teñirse de rosa ayer en una gala cargada de emoción, recuerdos y compromiso. La Fundación Canaria Carrera por la Vida celebró la tercera edición de sus premios anuales, acto que reconoce a personas, instituciones y entidades que destacan por su trabajo en la atención a las personas afectadas por cáncer de mama. Este año, además, la cita tuvo un significado especial, al cumplirse dos décadas desde que un grupo de mujeres, encabezadas por Brigitte Gypen, decidiera caminar juntas por primera vez para reclamar más apoyo, más inversión pública y más derechos.
La gala, conducida por la periodista Yaiza Díaz, arrancó recordando un dato: cada año se diagnostican 1.700 casos de cáncer de mama en Canarias. Es por ello que la Fundación insiste en la urgencia de reforzar la detección precoz y la atención integral a las pacientes.
El Premio Fundación Carrera por la Vida 2025 a la Acción Social recayó en la Asociación Española contra el Cáncer de Santa Cruz de Tenerife, Ámate. Su presidenta, María del Carmen Bonfante, recordó los comienzos compartidos con Gypen: “Siempre pensamos que haría algo grande”.
El Premio a la Responsabilidad Social Corporativa fue otorgado a CaixaBank y la Fundación La Caixa por sus políticas sostenidas de apoyo a las mujeres afectadas. También se reconoció la labor del DIARIO DE AVISOS, a través de su fundación, por su compromiso mediático en dar voz a las afectadas. “Ser altavoz de estas historias es nuestro deber con la sociedad”, señaló Priscila González, directora de proyectos.
El ámbito deportivo tuvo su espacio con el Premio Fundación al Deporte, concedido a Pedaleando por la Vida, una iniciativa no competitiva que recorre Guía de Isora.
La Fundación Carrera por la Vida presentó los avances de programas como el Sujetador Terapéutico, que ha ayudado ya a 286 mujeres tras su cirugía; Sala Rosa, un espacio para la formación y el encuentro; e Impulso Rosa, que promueve la actividad física adaptada.
Asimismo, se anunció la segunda convocatoria de las Becas Rosas, destinadas a la formación de especialistas en áreas oncológicas. Actualmente, catorce profesionales se preparan gracias a esta iniciativa, entre ellos psico-oncólogos, fisioterapeutas y nutricionistas.
En el ámbito sanitario, la doctora Isabel Rubio Rodríguez, directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra, recibió el Premio a la Excelencia Médica. Rubio, expresó en su discurso una verdad a gritos: “sin investigación nunca encontraremos la cura”.
La presidenta de la Fundación, Brigitte Gypen, tomó la palabra con emoción contenida, recordando el crecimiento imparable del movimiento rosa. “Es imposible agradecer tantos gestos de generosidad. Me quedo con imágenes, palabras y personas que me hacen creer en el amor y en el ser humano”, dijo entre aplausos.