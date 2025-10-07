María Abenia presenta en TEA un adelanto de su película ‘Futura, la Niebla’

La cineasta María Abenia presenta un adelanto de su primer largometraje, Futura, la Niebla, este jueves, 9 de octubre, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, a partir de las 19.00 horas. Tras la proyección de un work in progress de 30 minutos de duración, la directora establecerá un diálogo con el público asistente. La entrada es libre hasta completar el aforo.
La trama de Futura, la Niebla presenta dos momentos temporales: el presente y el pasado. En las agrestes montañas de Canarias, entre riscos y laurales, la historia se repite. En un presente distópico, la sombra de un nuevo golpe de Estado se cierne sobre el Archipiélago. Agricultores que se niegan a someterse, migrantes africanos perseguidos y disidentes políticos encuentran refugio en la naturaleza, huyendo de un régimen que les niega el derecho a existir.
Mientras tanto, en un pasado filmado en blanco y negro, otras figuras emergen entre la niebla: hombres que, en 1936, escaparon del levantamiento militar sublevado, escondiéndose en los mismos barrancos y cuevas, para sobrevivir. Sus voces, resuenan a través del tiempo, mezclándose con el miedo y la resistencia de los nuevos huidos.
La película es una apuesta personal de María Abenia, que no solo escribe el guion y dirige, sino que se encarga del sonido y la fotografía. El diseño sonoro es de Javier Goldin y el montaje corre a cargo de Emma Tusell y María Abenia. El film está producido por su propia productora, Mama Films.
“Tras el proceso colectivo de Circe. Esta vez mi deseo es el de filmar y construir la narración por mí misma, centrado en mi propia exploración personal como autora”, comenta la cineasta.
“No son pocas las inquietudes que me acompañan con respecto al futuro venidero. Me resulta interesante asomarme a los universos hipotéticos, no por una cuestión profética, sino por la catarsis a la que puedan invitar. Son las distopías de Huxley, de Orwell, de W. Golding, de R. Bradbury, de Margaret Artwood con las que he aprendido a imaginar futuros posibles, a prevenirme de ellos, así como a romper con dogmas demasiado instaurados, gracias al cine de Peter Watkins”, expone María Abenia.
“Futura, la Niebla me ha exigido de una gran capacidad de soledad y formación física. Entre otras cosas, porque los lugares a los que he accedido son los verdaderos escondites que los huidos de otras épocas (represión franquista o colonización española) han utilizado para escapar de un régimen opresor que les condenaba a muerte, a la tortura o al cumplimiento de unas normas en las que no creían. Lugares que son también refugio de cabras salvajes, de lagartos, de animales y plantas en peligro de extinción como el guincho y la planta de la amargosa, precipicios hostiles que son símbolo para mí ahora de resistencia, y que me han sido revelados por los lugareños bajo la promesa de no desvelar nunca su localización”, revela.
FILMOGRAFÍA
Artista audiovisual, profesora, escritora y programadora. El primer corto de María Abenia, Circe (2022), fue ganador del Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y contó con recorrido nacional e internacional en festivales de gran trayectoria.
Su segundo cortometraje ha sido Sísifo (2023), proyectado también en festivales internacionales, ganador de dos premios en el Festivalito de La Palma al Mejor Diseño Sonoro y el Mejor Corto Sostenible. Su tercer corto, Sirenas (2024), coproducido con la Asociación Mamachama, se estrenó en la sección La noche del corto español en el FICX 62. Fue seleccionado en la sección competitiva canaria del LPA Film 2025.
Como coguionista ha participado en el largometraje Sugar Island (2024), de la directora dominicana Johanne Gómez, con estreno mundial en la sección oficial paralela de Giornate de Gliautori, del Festival Internacional de Venecia.
Asimismo, se encuentra en el proceso de escritura de tres largometrajes: su pieza de ficción LejosCerca; La casa natal es el color primero (2025), del realizador David Baute, y Nocturno n. 33, del director Rafael Montezuma.
Además, de encontrarse inmersa en el proceso de producción de su ópera prima Futura, la Niebla(2025), está preparando el cortometraje Los huidos. Futura, la Niebla ha recibido dos premios en MAFIZ Industry Zone del Festival de Málaga.
La proyección de Futura, la Niebla es una iniciativa que se enmarca en las actividades paralelas del Festival de Cine DocuRock 11. El Festival DocuRock está patrocinado por el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Para más información se puede consultar la web docurock.es.