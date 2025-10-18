Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños

La letrada portuense Mila Pacheco es la nueva decana del Colegio de Abogados tinerfeño tras imponerse en las elecciones celebradas ayer y en las que se registró un 37,5% de participación, porcentaje notable para unos comicios de estas características.
Tras una larga jornada cuyo escrutinio terminó más allá de las tres de la madrugada, MIla Pacheco obtuvo 1.166 votos por los 1.089 de José Manuel Niederleytner y los 322 de Víctor Martín.
Además, Pacheco ganó tanto entre las papeletas registradas en la sede principal de Santa Cruz de Tenerife como en las urnas abiertas en los juzgados de Arona y La Orotava. Toda la jornada electoral se desarrolló sin incidentes.
Pacheco, que hasta ahora era la vicedecana, releva en el cargo al citado Niederleytner para los próximos cinco años.