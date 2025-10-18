sociedad

Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños

La letrada portuense obtuvo 1.166 votos por los 1.089 de Niederleytner y los 322 de Martín
Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La letrada portuense Mila Pacheco es la nueva decana del Colegio de Abogados tinerfeño tras imponerse en las elecciones celebradas ayer y en las que se registró un 37,5% de participación, porcentaje notable para unos comicios de estas características.

Tras una larga jornada cuyo escrutinio terminó más allá de las tres de la madrugada, MIla Pacheco obtuvo 1.166 votos por los 1.089 de José Manuel Niederleytner y los 322 de Víctor Martín.

Imagen del escrutinio, anoche en Santa Cruz de Tenerife./ FRAN PALLERO

Además, Pacheco ganó tanto entre las papeletas registradas en la sede principal de Santa Cruz de Tenerife como en las urnas abiertas en los juzgados de Arona y La Orotava. Toda la jornada electoral se desarrolló sin incidentes.

Pacheco, que hasta ahora era la vicedecana, releva en el cargo al citado Niederleytner para los próximos cinco años.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas