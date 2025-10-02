Matan a tiros a Miguel de la Mora, el peluquero de las celebrities

Miguel de la Mora, popular peluquero de Ciudad de México y referente en el mundo de la belleza, ha sido asesinado a tiros en plena calle del barrio de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital de México. El estilista, famoso en redes sociales como Micky Hair y propietario de un reconocido salón, gozaba de gran popularidad por su talento en la coloración capilar, lo que le convirtió en uno de los favoritos de celebridades y figuras públicas.
Según informaron los medios, los presuntos implicados serían dos hombres a bordo de una moto que esperaban en las inmediaciones de su centro de trabajo. Cuando el estilista salió, uno de los agresores abrió fuego en su contra, disparándole en varias ocasiones en el rostro y el cuello. El ataque resultó mortal en el acto. “Sabemos que no se trató de un asalto, sino de una agresión directa. Los responsables huyeron en moto”, confirmó Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).
Con más de 180.000 seguidores en Instagram, De la Mora se había convertido en una figura influyente en el sector de la peluquería. En su salón se realizaban desde cortes clásicos hasta transformaciones radicales, siempre con un estilo que marcaba tendencia. Además de mostrar los resultados de su trabajo, el estilista compartía en redes fragmentos de su vida personal. De hecho, a finales de septiembre había publicado imágenes de sus vacaciones con un mensaje que hoy resuena entre sus seguidores: “Vivir y disfrutar, para eso estamos”.