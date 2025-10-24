‘Néstor reencontrado’: la primera gran antológica tinerfeña del artista grancanario llega a TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes presentó este jueves Néstor reencontrado, la primera gran antológica dedicada a Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938) que se celebra en la Isla. La muestra, que se inaugura este viernes (18.00 horas), está comisariada por Juan Vicente Aliaga y reúne más de 200 obras -pinturas, dibujos, esculturas, libros, documentos, fotografías, fonogramas y material de archivo-, que permiten recorrer las múltiples facetas de un creador decisivo en la configuración de la cultura visual canaria del primer tercio del siglo XX.
Aliaga ofrecerá este sábado (12.00 horas) una conferencia sobre las líneas principales de este proyecto expositivo que podrá visitarse, con entrada gratuita, hasta el 1 de marzo de 2026; de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.
Estos y otros detalles fueron expuestos ayer por el consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; el edil de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez; la subdirectora artística del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza; el director artístico de TEA, Sergio Rubira, y el propio Juan Vicente Aliaga.
Néstor reencontrado está organizada por TEA, en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, e incluye un catálogo que amplía sus contenidos con textos del comisario y de diversos especialistas.
Juan Vicente Aliaga explicó que el proyecto se articula en nueve secciones que examinan los diferentes lenguajes y periodos del artista, desde sus primeros ensayos simbolistas hasta su implicación en el modernismo, el muralismo, la escenografía o el diseño. “Uno de los aspectos fundamentales de su trayectoria -indicó- consiste en lo transgresor que fue al mostrar la figura humana, donde él decide entremezclar elementos masculinos y femeninos, que coexisten en el mismo cuerpo. Eso en su momento fue algo totalmente innovador que muy pocos se atrevieron a hacer, y los que lo llevaron a cabo, lo ocultaban”.
CONCILIAR OPUESTOS
El especialista puso así de relieve que Néstor Martín-Fernández de la Torre se anticipó “a lo que percibimos en el siglo XXI, esta superación del binarismo de género, un intento de no estar supeditados exclusivamente a aquello que se ve como masculino o femenino, como elementos opuestos”. “Esto también tiene que ver con el hecho de que él era, además de homosexual, masón, y una de las finalidades de la masonería es la superación de los contrarios y la búsqueda de la felicidad a través de esa superación”, apostilló Aliaga, quien asimismo asevero que la obra del artista isleño resulta clave para entender la revalorización de la cultura canaria.
“Es cierto que se rodeó de la élite de la burguesía barcelonesa, madrileña, parisina y de otros lugares, pero siempre pensaba en su isla y en el Archipiélago -argumentó-, y consideraba que había que poner en valor las culturas tradicionales desde una nueva perspectiva”.
Entre las obras reunidas en Néstor reencontrado destaca Dama austriaca (1909), que no se había mostrado públicamente en las Islas desde hace cerca de un siglo, junto a piezas de sus principales ciclos, como El Poema del Mar, iniciado en 1913, o los retratos de su juventud.
La mayor parte de las piezas procede del Museo Néstor, aunque también de otras instituciones -como TEA, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, la Biblioteca Fundación Juan March, la Casa-Museo Tomás Morales o el Museo Canario-, además de préstamos de coleccionistas privados.