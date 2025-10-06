música

Nicky Jam, nombrado doctor Honoris Causa: “Es mi mayor premio”

"La verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de educación"
Nicky Jam, uno de los nombres clave del reguetón, fue investido por la Universidad de la Costa (Colombia) con el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. La institución reconoce así su liderazgo al impulsar negocios diversos, crear empleo y contribuir de forma notable al sector creativo. Se trata de la mayor distinción honorífica que una universidad concede por méritos y aportes, sin necesidad de superar exámenes.

Desde su cuenta oficial en X, la universidad dio la bienvenida al artista y difundió el video del acto, subrayando su impacto global como cantante y compositor. Durante la ceremonia, Nicky Jam ofreció un discurso especialmente emotivo: recordó su infancia en un barrio difícil, señaló que muchos de sus amigos no lograron terminar la escuela y afirmó que, pese a contar con Grammys y otros galardones, esta investidura tiene para él un valor superior.

Nicky Jam recalcó que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de educación, y expresó su alegría porque era el reconocimiento que su padre más deseaba ver en sus manos. Sus palabras fueron recibidas con una ovación.

