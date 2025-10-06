Nicky Jam, nombrado doctor Honoris Causa: “Es mi mayor premio”

Nicky Jam, uno de los nombres clave del reguetón, fue investido por la Universidad de la Costa (Colombia) con el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. La institución reconoce así su liderazgo al impulsar negocios diversos, crear empleo y contribuir de forma notable al sector creativo. Se trata de la mayor distinción honorífica que una universidad concede por méritos y aportes, sin necesidad de superar exámenes.
Desde su cuenta oficial en X, la universidad dio la bienvenida al artista y difundió el video del acto, subrayando su impacto global como cantante y compositor. Durante la ceremonia, Nicky Jam ofreció un discurso especialmente emotivo: recordó su infancia en un barrio difícil, señaló que muchos de sus amigos no lograron terminar la escuela y afirmó que, pese a contar con Grammys y otros galardones, esta investidura tiene para él un valor superior.
Nicky Jam recalcó que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de educación, y expresó su alegría porque era el reconocimiento que su padre más deseaba ver en sus manos. Sus palabras fueron recibidas con una ovación.