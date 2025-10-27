Fallece José Manuel Ochotorena, exjugador del CD Tenerife

El Valencia CF ha comunicado el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, de 64 años, mítico portero de la entidad valencinista y que vistió, durante una temporada, la camiseta del CD Tenerife.
Tras retirarse a finales de los noventa y dejar atrás su etapa bajo los palos, Ochotorena emprendió una destacada trayectoria como entrenador especializado, aportando su experiencia en el Valencia y también en la selección española.
El portero vasco formó parte del conjunto valencianista entre 1988 y 1992, etapa en la que logró un segundo puesto liguero y se alzó con el Trofeo Zamora.
Nacido el 16 de enero de 1961 en Hernani (Guipúzcoa), Ochotorena deja tras su fallecimiento una huella profunda en el fútbol nacional, tanto bajo los palos como formando a nuevas generaciones de guardametas.
En sus inicios se desarrolló en la cantera del Real Madrid, pasando por el Castilla a partir de 1979. Con el paso del tiempo tuvo su oportunidad en el primer equipo, debutando en 1982 y permaneciendo en la plantilla blanca hasta 1988.
Aunque durante esa etapa actuó principalmente como segundo portero, su palmarés se enriqueció con tres Ligas consecutivas, dos títulos de la Copa de la UEFA y una Copa de la Liga. La irrupción de Francisco Buyo redujo sus minutos sobre el césped.
El punto álgido de su etapa deportiva llegó con su incorporación al Valencia en 1988. En su primera campaña en Mestalla disputó todos los encuentros ligueros, encajó únicamente 25 tantos y fue reconocido con el Trofeo Zamora como el portero menos goleado del torneo.
Ochotorena en el CD Tenerife
El portero llegó a la entidad blanquiazul en la temporada 92/93, llegando a jugar el recordado encuentro amistoso frente al AC Milan de Fabio Capello en el Heliodoro (0-1).
Si bien es cierto que nunca llegó a tener regularidad en la Isla, su fichaje fue sonado, debido a la trayectoria tanto en el Real Madrid como en el Valencia.
Ochotorena defendería también las porterías de Logroñés y Racing de Santander.