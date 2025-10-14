Los sorteos de la ONCE riegan de miles de euros a Canarias

Los sorteos de la ONCE de El Cupón Diario y Mi Día han repartido este 13 de septiembre 70.000 euros y 3.000 euros en Canarias, respectivamente.
Elías Yánez, agente vendedor de la ONCE desde agosto de 2002, fue el responsable de repartir la suerte con dos cupones de 35.000 euros cada uno, del Cupón Diario de la ONCE, en el barrio de La Isleta de la capital de Gran Canaria.
María Carmen Cabrera, agente vendedora de la ONCE desde junio de 2016, repartió la suerte con 1 cupón de 3.000 euros de Mi Día, en la calle Mendizábal, junto al Mercado de Vegueta, también en Las Palmas de Gran Canaria.
Sobre los sorteos de la ONCE
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.