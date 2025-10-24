El pienso ganadero sube hasta un 5% desde el lunes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El pienso para ganado se encarecerá desde el próximo lunes 6 euros por tonelada en la provincia tinerfeña, lo que supone que el subsector pagará entre el 3% y el 5% más por la alimentación de sus animales.
La subida fue anunciada ayer por Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa, dedicado a la fabricación de piensos, y representante de la Mesa Ganadera del Gobierno de Canarias, quien lamentó “tener que recurrir a esta medida extrema porque seguimos sin solución a los problemas del puerto tinerfeño y no podemos seguir asumiento los sobrecostes que ocasiona a la actividad la continua demora en la descarga de los barcos graneleros”.
Marrero recordó que la situación se viene produciendo desde hace año y medio debido a una falta de planificación, de infraestructuras y de personal de estiba que, pese a la buenas intenciones, sigue sin solución. El problema, según explicó, se ha agravado desde el pasado mes de julio, con demoras de hasta 16 días en la descarga de barcos con cereales que han ocasionado a las empresas un sobrecoste de 200.000 euros, parte del cual se ven obligadas a repercutir ahora a sus clientes, los ganaderos, a los que ya se ha informado del próximo encarecimiento.
El lunes, a instancias de la CEOE de Tenerife, se ha convocado a las partes implicadas a una reunión en la sede de la Autoridad Portuaria, a la que está previsto que acudan representantes de las asociaciones Asaga (agricultores y ganaderos), Asinca (industriales) y Fedeport (empresas portuarias).
“El problema persiste y tememos que se agrave el año que viene si el negocio del puerto sigue creciendo, como es previsible. Tenemos ciertas esperanzas puestas en la reunión pero creemos que las medidas no van a ser inmediatas”, señaló, además de mostrar su indignación como parte de la actividad ganadera porque “una mala previsión del puerto afecte al sector primario, que ya bastantes problemas tiene”.
El secretario general de Asaga, Theo Hernado, señaló que “esta es una consecuencia de lo que ya denunciamos en rueda de prensa hace unas semanas: los retrasos continuados y las repercusiones que podían tener sobre la ganadería. Nos parece vergonzoso que se tengan que soportar estos sobrecostes injustificados por malas planificaciones en las instalaciones portuarias, después de batallar tanto para sostener la actividad ganadera, con la lucha en la UE, donde volveremos en noviembre para reivindicar las ayudas a la lejanía y a la insularidad, y que después todo ese trabajo se tire por a borda con situaciones como esta”.
Hernando avanzó que el sector primario “absorberá este encarecimiento, dada la dificultad de repercutirlo sobre sus producciones, si bien no quedará otro remedio que trasladarlo a los precios finales si la situación se prolonga en el tiempo”. En este sentido, se mostró a la expectativa de lo que suceda en la reunión del lunes y, en cualquier caso, confió en que la situación se pueda normalizar y que la subida de precios sea algo temporal.
Asinca, convocada a la reunión del lunes, se manifestó también hace unas semanas y mostró su “profunda preocupación” por la situación, que, según afirmó, es estructural y afecta al aprovisionamiento de materias primas esenciales. La Autoridad Portuaria, por su parte, admitió retrasos en la operativa, que achacó a un desajuste en las manos de estiba derivado del aumento de tráficos.
El Cabildo ve “con preocupación” la subida y anuncia 1,5 millones en 2026
El consejero de Sector Primario del Cabildo tinerfeño, Valentín Gozález, mostró ayer su preocupación ante una situación “que puede provocar el incremento de precios de insumos, teniendo en cuenta que Tenerife, obligatoriamente, tiene que importar el alimento”, lo que podría comprometer la viabilidad económica del subsector, pero también generar un encarecimiento de sus productos. González indicó que, en el presupuesto de 2026, se incluirá una subvención de 1,5 millones de euros para gastos de alimentación del ganado, línea que se viene impulsando en los últimos años para paliar la pérdida de competitividad del subsector por los elevados costes de producción.
Por su parte, la consejería regional de Agricultura lamentó que, con el esfuerzo que se está haciendo para abaratar el precio de la alimentación animal, la ganadería de las islas occidentales se vea perjudicada por estos problemas.