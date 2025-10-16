lanzarote

Reabierta al baño la playa cerrada en Canarias por vertidos

El Ayuntamiento ha explicado que agentes de la Policía Local levantaron acta por infracción
La Concejalía de Playas de Arrecife (Lanzarote) ha reabierto este jueves al baño la playa de El Reducto y ha levantado todas las restricciones después de que este miércoles tuviera que ser cerrada por la aparición de vertidos por la zona de el Emisario, en la Punta del Camello.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que agentes de la Policía Local levantaron acta por infracción, que se ha remitido al Consorcio del Agua y la empresa responsable del manteamiento, Canal Gestión, junto a una copia del Área de Salud de Lanzarote, donde se confirmó que ese día las analíticas dieron positivo “de contaminación microbiológica”.

Al respecto, la concejala de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha recordado que el Consistorio, de forma preventiva desaconsejó el baño en esta zona del litoral capitalino, tras constatar este foco de aguas residuales en la Punta del Camello.

Las analíticas posteriores dieron positivo y se confirmó la contaminación pero ahora, con los nuevos resultados del Servicio de Inspección de Salud, se ha determinado que la calidad de las aguas es óptima para el baño y se decreta su reapertura.

