Cierran una playa en Canarias por contaminación

El Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) ha ordenado este martes el cierre temporal de Playa Flamingo, en la localidad de Playa Blanca, tras detectar la presencia de bacterias residuales en un análisis rutinario de la calidad del agua.
Según ha informado el Consistorio, la decisión se ha tomado debido a que los parámetros biológicos están por encima de lo recomendado.
Las autoridades municipales han pedido a la población que respete el vallado y la bandera roja que prohíbe el baño, y han advertido que la playa permanecerá cerrada hasta que nuevos análisis periódicos determinen que la calidad del agua es apta para el baño.
Igualmente ha indicado que investiga el origen de los vertidos que han provocado la contaminación.