La Policía Local de Santa Cruz tendrá su tienda ‘online’ para pedir los uniformes

La Policía Local de Santa Cruz se moderniza y contará con su propia tienda online para poder gestionar y solicitar, personalmente, la dotación de uniformes. Así lo ha anunciado a DIARIO DE AVISOS la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, tras la aprobación en Junta de Gobierno de la adjudicación del contrato de suministro de la uniformidad ordinaria de los agentes municipales a la empresa Sagres por un total de 649.215 euros.
De León explicó que el Ayuntamiento capitalino ya ha adjudicado este servicio a propuesta de la mesa de contratación y tras culminar el proceso de licitación. El plazo de duración del contrato será de dos años, a contar desde la puesta en funcionamiento del acta de inicio, que tendrá lugar con la puesta en marcha de la tienda online que permitirá efectuar los pedidos.
“El acta deberá suscribirse en el plazo de 40 días naturales desde la firma del contrato, donde se prevé un número de dos prórrogas, de un año cada una, por lo que el plazo máximo del mismo será de cuatro años en total”, detalló la edil.
La responsable del área valoró la importancia de esta adjudicación como “un paso clave para garantizar que nuestros agentes cuenten con los medios adecuados para desempeñar su labor en las mejores condiciones” y subrayó que el nuevo contrato “refuerza el compromiso de esta Corporación municipal con la modernización y el bienestar de la Policía Local, asegurando la dotación de uniformes de calidad, funcionales y adaptados a las necesidades del servicio”.
Solicitudes
Asimismo, la concejala del área detalló que la puesta en marcha de una tienda online para la gestión de los pedidos supondrá “una mejora significativa en la organización interna y en la eficiencia del suministro para la Policía Local municipal, al permitir que cada agente pueda realizar sus solicitudes de forma directa y controlada. Se trata de un sistema más ágil, transparente y acorde a los nuevos tiempos”, puntualizó.
Igualmente, De León señaló que la planificación del contrato “garantiza estabilidad y continuidad en el suministro, evitando retrasos y asegurando la disponibilidad permanente del material necesario para el cuerpo policial”. Igualmente, apuntó que “continuamos trabajando para que los agentes dispongan de los mejores recursos, porque invertir en la Policía Local es hacerlo en seguridad y tranquilidad ciudadana”.